Ryad condamne les attaques "terroristes" contre les Etats-Unis en Irak

L'Arabie saoudite a condamné mardi les attaques "terroristes" contre les forces américaines en Irak, que Washington a imputées à des factions pro-iraniennes, ont rapporté les médias d'Etat.



Plus d'une trentaine de roquettes ont frappé vendredi une base en Irak, tuant un sous-traitant américain et blessant des soldats américains.



Les Etats-unis ont accusé une faction proche de l'Iran d'être derrière l'attaque et ont mené en représailles dimanche des raids ayant tué 25 combattants pro-Iran et suscitant l'indignation en Irak.



"L'Arabie saoudite a suivi avec une grande inquiétude la recrudescence des attaques terroristes en Irak (...) dont les plus récentes étaient des attaques de milices terroristes soutenues par le régime iranien contre les forces américaines présentes en Irak", a indiqué l'agence de presse officielle SPA.



L'Arabie saoudite "condamne" ces attaques "qui violent la souveraineté de l'Irak et affectent sa sécurité et sa stabilité", a-t-elle ajouté.



Cette réaction est intervenue avant que l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad ne soit attaquée mardi par des milliers de partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens.



Ryad est un proche allié de l'administration américaine avec laquelle le royaume partage son inimitié à l'égard de Téhéran dont ils dénoncent l’expansionnisme dans la région.



L'Iran avait estimé pour sa part lundi que les Etats-Unis avaient montré leur "soutien au terrorisme" en menant leurs frappes dimanche contre des forces pro-Iran qui ont lutté contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).