Russie: un hélicoptère s'écrase en Tchétchénie, des morts

Plusieurs gardes-frontières russes sont morts dans le crash d'un hélicoptère Mi-8 qui patrouillait en Tchétchénie, instable république russe du Caucase, le long de la frontière avec la Géorgie, a annoncé le président tchétchène Ramzan Kadyrov.



"En Tchétchénie, un hélicoptère des garde-frontières a eu un accident. Cela s'est passé en altitude, dans les montagnes de la région d'Itoum-Kali. Selon les données préliminaires, il y a des morts", a-t-il écrit sur le réseau social VKontakte.



"Le nombre de morts est en cours de confirmation (...) Je présente mes condoléances aux familles des personnes décédées", a-t-il ajouté dans un communiqué publié sur le site du gouvernement tchétchène.



Selon une source citée par l'agence de presse Interfax, "six personnes ont été tuées et une sérieusement blessée dans l'accident".



Une source au sein des autorités locales, citée par l'agence TASS, a de son côté indiqué que "l'état du blessé est jugé comme sérieux. Il est prévu de le transporter à Moscou".



"Il est établi que l'hélicoptère effectuait un vol de routine et, sur le site de son atterrissage qui se trouvait en terrain montagneux, il est entré en collision avec le sol", a précisé le Comité d'enquête russe dans un communiqué.



"Une équipe d'enquêteurs s'est envolée vers le lieu de l'accident", ajoute le Comité d'enquête. (afp)