Russie : Vladimir Poutine promulgue la réforme des retraites

Le Président russe Vladimir Poutine a promulgué, mercredi, la réforme des retraites, à l'origine d’un vif mécontentement à travers le pays.



Adoptée par les députés la semaine dernière, la loi a été validée mercredi par le Conseil de la Fédération. Il ne restait plus à Vladimir Poutine qu'à la signer, pour qu’elle entre en vigueur.



"Quand cette loi arrivera au président, on peut s’attendre à ce qu’il la signe sans attendre", avait déclaré plutôt dans la journée lors d’un point de presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.



Cette réforme avait provoqué une gronde populaire et a été à l’origine de revers électoraux inattendus pour le parti au pouvoir lors des élections régionales en septembre.



Le texte final fait passer l’âge de départ à la retraite à 65 ans contre 60 aujourd’hui pour les hommes et à 60 ans contre 55 actuellement pour les femmes. Ces seuils de départ à la retraite avaient été fixés en 1932, à l’époque soviétique.