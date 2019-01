Rugby/France: Ntamack et Willemse titulaires face au pays de Galles en ouverture du Tournoi

Mercredi 30 Janvier 2019 modifié le Mercredi 30 Janvier 2019 - 10:55

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a titularisé mercredi les non capés Romain Ntamack au centre et Paul Willemse en deuxième ligne pour affronter le pays de Galles vendredi au Stade de France en ouverture du Tournoi des six nations, où Mathieu Bastareaud ne sera même pas remplaçant.