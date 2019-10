Royal Air Maroc : une passagère accouche sur un vol Casablanca-New York

Une passagère a accouché d'une petite fille une heure après le décollage du vol AT200 de Royal Air Maroc (RAM), reliant Casablanca à New York le 30 octobre, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.



La passagère avait ressenti les premières contractions quelques minutes après le décollage à 16h15 (heure marocaine), souligne la RAM, ajoutant que la cheffe de cabine a effectué avec succès l’acte d’accouchement à 17h20, assistée par le personnel navigant commercial (hôtesses et stewards).



Conformément à la réglementation en vigueur, le commandant de bord a été contraint de faire demi-tour en urgence. A l’arrivée de l’avion à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le bébé et la maman, en parfait état de santé, ont été accueillis par les services d’urgence pour leur offrir l’assistance médicale.



La RAM précise, à cet effet, que les hôtesses et stewards de la compagnie nationale sont formés aux différentes techniques d’intervention médicale en cas d’urgence, y compris les opérations d’accouchement.