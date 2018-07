Rome : Le CCME prend part aux travaux de la Rencontre annuelle du Conseil académique des Nations-Unies

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a pris part aux travaux de la Rencontre annuelle du Conseil académique des Nations-Unies (ACUNS), organisée du 12 au 14 juillet, sous le thème :"Les Migrations, droits de l’Homme et gouvernance globale."



Initiée en partenariat avec l’Université LUISS Guido Carli, cette rencontre a réuni plus de 200 participants venus de 50 pays dont des responsables d'organisations internationales, des universitaires, des experts économiques et des représentants de la société civile, indique le CCME dans un communiqué, précisant que le programme de cet événement a compris trois séances plénières, une table-ronde et 55 ateliers thématiques spécialisés.



Dans ces différentes interventions, le représentant du CCME a mis en avant la politique marocaine inédite en matière de gouvernance de la migration et le cadre juridique marocain régissant les droits politiques, économiques, sociaux et culturels des Marocains résidant à l’étranger, souligne le communiqué, faisant savoir que l’évolution du processus d’adoption du projet de Pacte mondial des Migrations sûres et régulières a également été à l’ordre du jour.



D'après la même source, les principales conclusions et recommandations de la rencontre de Rome ont entre autres mis en avant les effets bénéfiques des migrations pour les Etats d’origine, les Etats d’accueil et les émigrés eux-mêmes et la nécessité d’une meilleure implication des émigrés dans la vie politique aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays d’accueil.



L’ACUNS est une institution rattachée à l’ONU créée en 1987 au Darmouth Collège aux Etats-Unis d’Amérique, dont le siège international est basé actuellement à l’Université de Wilfried Laurier à Waterloo en Ontario au Canada. Elle a pour objectif de favoriser la recherche dans le domaine des organisations internationales et du système des Nations-Unies, notamment en matière de gouvernance globale et de réponses aux défis mondiaux.