Robert De Niro invité vedette du Festival du film de Marrakech

Le célèbre acteur américain, Robert De Niro, sera l'invité vedette de la 17e édition du Festival du film de Marrakech (du 30 novembre au 8 décembre), où un "vibrant hommage" lui sera rendu, ont annoncé lundi les organisateurs.



L'acteur légendaire de "Taxi Driver", "Raging Bull", ou "Casino" se verra décerner "l'Etoile d'or" du festival marocain, en hommage à sa "prodigieuse carrière".



"Même si je me suis rendu à Marrakech à de nombreuses reprises, je sens que je m'apprête à voir un autre visage de la ville. Un visage que j'ai toujours voulu découvrir", a déclaré l'acteur de 75 ans, cité dans un communiqué.



Au long d'une carrière de près de 50 ans, Robert De Niro a remporté deux Oscars, pour "Le Parrain 2" et "Raging Bull", et deux Golden Globe, dont un pour l'ensemble de sa carrière.



En 2009, De Niro a reçu le Kennedy Center Honor en reconnaissance de son travail et le prix Stanley Kubrick des BAFTA Britannia Awards, ainsi que le prix Cecil B. De Mille aux Golden Globe Awards 2011. Il a également été président du jury du 64ème Festival de Cannes.



Le jury de cette nouvelle édition du plus important festival de cinéma du royaume sera présidé par le réalisateur américain James Gray.



L'édition 2017 avait été annulée pour "marquer une pause et mener une réflexion sur sa ligne éditoriale", selon les organisateurs.