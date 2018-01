Riyad : Les pays de la coalition dénoncent la politique d'assassinat et de liquidation des politiques yéménites menée par les Houthis

Lors de cette réunion à laquelle le Maroc a été représenté par le chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc à Riyad, Said Hal, les participants ont fait part aussi de leur condamnation de la poursuite du blocus imposé par les milices des Houthis aux villes, ainsi que l’embrigadement des enfants et la violation du droit international humanitaire, outre les intimidations contre le Royaume d’Arabie saoudite à travers le lancement des missiles balistiques sur ses villes et les menaces contre la sécurité des passages maritimes.



Dans un communiqué sanctionnant leurs travaux, les ambassadeurs ont, d'autre part, réitéré leur condamnation des ingérences de l’Iran au Yémen pour faire perdurer la crise à travers le ravitaillement des milices putschistes en armes, munitions et missiles balistiques en totale violation des résolutions 2216 et 2231 du conseil de sécurité de l’ONU.



Ils ont dénoncé aussi l’obstination des milices des Houthis à rejeter toute solution politique et les efforts des Nations Unies, réitérant leur soutien aux efforts de l’envoyé spécial de l’ONU au Yémen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, visant à parvenir à une solution politique basée sur l’initiative des pays du Golfe, les résultats du dialogue national et la résolution 2216 du conseil de sécurité de l’ONU.



En ce qui concerne les efforts humanitaires, les ambassadeurs ont été unanimes à dénoncer la tergiversation des milices des Houthis quant à l’acheminement des aides humanitaires à plusieurs régions du Yémen et le détournement de ces aides, ce qui provoque une détérioration de la situation humanitaire dans ces zones.



Ils ont réaffirmé les efforts des forces de la coalition à assurer des couloirs humanitaires sûrs et à faciliter l’entrée des aides humanitaires et des marchandises à toutes les zones du Yémen sans exception.



Cette réunion qui se tient, de manière périodique, conformément aux recommandations de la réunion des ministres des affaires étrangères et des chefs d’Etat Major des pays membres de la coalition pour le soutien à la légalité au Yémen tenue le 29 novembre dernier, a été dédiée à l’examen des derniers développements sur la scène yéménite et des efforts de la coalition aux niveaux politique, militaire et humanitaire, outre la coordination et la concertation avec les parties prenantes internationales.