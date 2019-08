Révocation d'autonomie au Cachemire: Washington appelle au "respect des droits"

Washington a appelé lundi au "respect des droits individuels" et au "maintien de la paix et de la stabilité" après la révocation par l'Inde de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire indien, une région revendiquée par le Pakistan.



"Nous sommes préoccupés par des informations faisant état de détentions et nous exhortons au respect des droits individuels et au dialogue avec les populations concernées", a déclaré Morgan Ortagus, porte-parole du département d'Etat américain.



"Nous appelons toutes les parties à maintenir la paix et la stabilité le long de la ligne de contrôle", a-t-elle ajouté en référence à la ligne de partage indo-pakistanaise, issue de la première guerre entre les deux pays.



Le gouvernement indien a annoncé lundi la révocation de l'autonomie constitutionnelle de l'Etat du Jammu-et-Cachemire (nord), ainsi que sa dislocation. Une décision explosive qui vise à placer sous une tutelle plus directe de New Delhi cette région rebelle revendiquée par le Pakistan.



Le département d'Etat américain se garde bien de prendre parti dans sa réaction très prudente, notant que New Delhi a assuré que ses mesures s'inscrivaient exclusivement dans "une affaire interne" à l'Inde.



Washington a toutefois précisé "suivre de près" la situation concernant cette région sensible, en proie à une insurrection séparatiste.