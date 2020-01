Réussite de la première opération pour traiter une "ostéogenèse imparfaite" dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La Direction régionale de la Santé de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé la réussite de la première opération pour traiter un cas d'ostéogenèse imparfaite au sein de la région, et ce à l'hôpital Mohammed V de Tanger.



Une équipe de médecins et d'infirmiers spécialistes en chirurgie pédiatrique, orthopédique et articulaire, ainsi qu'en réanimation et en anesthésie, ont réussi, le mardi 31 décembre, un enclouage centromédullaire télescopique type fassier duval pour traiter une ostéogenèse imparfaite, précise la Direction régionale de la Santé dans un communiqué parvenu à la MAP.



L'équipe médicale a opéré une fille de 13 ans souffrant d'une diminution de la densité osseuse, ayant entraîné une ostéogenèse imparfaite et par conséquent des fractures répétées au niveau de l'os des cuisses et une déformation au niveau des jambes, ajoute la même source.



Cette opération s'est déroulée dans de bonnes conditions, pendant deux heures, sous la supervision du professeur Aziz Elmadi, chirurgien pédiatrique à l'hôpital universitaire de Tanger, et le professeur Mohamed Sehimi, chirurgien orthopédiste dans le même hôpital.



Selon la même source, ce type de chirurgies est opéré au niveau des hôpitaux universitaires et a été opéré pour la première fois au niveau des hôpitaux de la région.



L'expertise de l'équipe de médecins et d'infirmiers, l'ensemble des équipements médicaux disponibles et les efforts de la Direction régionale de la Santé, ont permis la réussite de cette opération, note le communiqué.