Réunion restreinte à Amman pour contrer la décision américaine sur Al Qods capitale d'Israël

Les travaux de la première réunion de la délégation ministérielle arabe restreinte chargée de contrer la décision américaine de reconnaître Al Qods capitale d'Israël ont débuté samedi à Amman, avec la participation du Secrétaire général de la Ligue Arabe et des ministres des Affaires Etrangères de six pays dont le Maroc.



Le Royaume est représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.



La Ligue Arabe avait annoncé le 17 décembre dernier, la formation d'une délégation ministérielle arabe restreinte pour faire face à la décision américaine de reconnaître Al Qods comme capitale d’Israël.



Cette délégation est chargée de mener des actions sur les plans diplomatique et médiatique à même de faire face aux impacts négatifs de la décision des Etats-Unis de reconnaitre Al Qods capitale d’Israël et d’y transférer leur ambassade.



La délégation se compose des ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, du Maroc, de la Palestine, de l’Egypte, de l’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, outre le Secrétaire général de la Ligue Arabe .