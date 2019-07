Réunion du groupe de travail sur la sécurité du Dialogue stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc

Dans le cadre du Dialogue Stratégique entre le Maroc et les États Unis, une réunion du groupe de travail sur la sécurité de ce Dialogue s’est tenue mercredi à Washington, en vue de renforcer les efforts de coopération dans ce domaine entre les deux pays.



Cette réunion a connu la participation d’une importante délégation interdépartementale marocaine, en présence de l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Lalla Joumala Alaoui.



La rencontre a permis aux deux délégations de discuter du renforcement des programmes de coopération existants et d’explorer de nouveaux domaines d’échange, notamment ayant trait à la coopération trilatérale et multilatérale.