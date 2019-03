Réunion des ministres des AE du G7 les 5 et 6 avril en France

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réuniront les 5 et 6 avril à Saint-Malo et Dinard en région de Bretagne dans l'extrême nord-ouest de la France.



Lors de cette réunion préparatoire du sommet de Biarritz qui se tiendra les 25 et 26 août, les chefs de la diplomatie du G7 devront aborder « les réponses communes à apporter aux grandes crises internationales », souligne le Quai d'Orsay.



Les ministres des Affaires étrangères des sept pays les plus riches devront évoquer, durant cette réunion, le soutien aux opérations africaines de paix en termes capacitaire et financier, en particulier au Sahel, l'inclusion des femmes dans les processus de paix en cours, la cyber sécurité et la défense des démocraties face aux ingérences étrangères, la lutte contre les trafics et le terrorisme ainsi que les crises en cours.



La France a placé la lutte contre les inégalités au cœur de sa présidence du G7. « Cet engagement doit se traduire par une action résolue des États pour la paix, contre les menaces sécuritaires et le terrorisme qui déstabilisent les fondations de nos sociétés », souligne la diplomatie française.



Récemment, le ministre français des AE, Jean Yves Le Drian a indiqué que lors du sommet des chefs d'Etat à Biarritz devrait être adopté "le partenariat de Biarritz", un document d'engagement des membres du G7 en faveur de la lutte contre les inégalités sous toutes les formes.



Le « Groupe des 7 » rassemble sept pays réputés être les plus grandes puissances avancées du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondiale : la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, l’Italie et le Canada.