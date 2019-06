Réunion de haut niveau OCDE-Maroc : la satisfaction de mise au sein des deux délégations

La signature du protocole d’accord relatif à ce Programme a été signé par MM. El Otmani et Gurria dans le cadre de la Réunion de haut niveau OCDE-Maroc dont l’importance a été soulignée de part et d’autre eu égard aux perspectives qu’elle a ouvertes devant la collaboration bilatérale.



Cette réunion est «très importante » puisqu’elle a permis de faire une évaluation de la mise en œuvre du premier Programme-Pays Maroc, qui a été «un succès », mais aussi de procéder au lancement d’un deuxième Programme construit autour de thèmes d’actualité pour le Royaume tels la gouvernance publique, la transparence, l’intégrité, la lutte contre la corruption, la réforme de l’administration et le développement durable, a affirmé M. El Otmani dans une déclaration à la presse.



Le chef du gouvernement a souligné, dans ce même cadre, la disposition du Maroc à partager ses expériences avec les autres pays de l’OCDE tout en s’inspirant lui-même des expériences réussies d’autres pays qui font face aux mêmes défis que le Royaume.



M. El Otmani a mis l’accent également sur l’intérêt accordée par la Réunion de haut niveau à la coopération sud-sud, notamment en direction du Continent africain et aux moyens de la promouvoir.



Dans une déclaration similaire, le Secrétaire général de l’OCDE s’est également réjoui de la conclusion du deuxième Programme Pays-Maroc, après «la très bonne expérience » du premier.



« C’est une expérience gagnant-gagnant» et «un véritable partenariat» visant à partager, de manière efficace, l’expérience d’autres pays qui sont confrontés aux mêmes défis et aux mêmes contraintes, a-t-il indiqué en se félicitant du partage par le Maroc de ses expériences notamment en matière de développement et d’énergies renouvelables ainsi que dans les domaines social et éducatif.



MM. EL Otmani et Gurria avaient effectué auparavant une visite à l’exposition photos accrochée, à l’occasion de la Réunion de haut niveau OCDE-Maroc, dans le hall de l’Organisation sous le thème : « Le Maroc des cultures, tradition, tolérance et modernité».



Cette exposition met notamment en valeur des photographies de SM le Roi en compagnie de différentes personnalités dont le Pape François.



Ils ont visité aussi les quatre stands mis en place également dans le hall de l’Organisation et qui s’articulent autour des thématiques suivantes : «Le Maroc des réformes institutionnelles, promotion de la femme et participation citoyenne», «le Maroc du développement humain et de la justice sociale», «le Maroc des énergies renouvelables » et «le Maroc des opportunités d’investissements».