Réunion à Rabat de la Commission pour la promotion de la qualité de la vie relevant de l'Assemblée de l'UpM

Au cours de ce rendez-vous, des exposés seront présentés sur la thématique de "la jeunesse dans la région euro-méditerranéenne entre engagement sociétal et fascination de l'espace virtuel" avec la participation d'une pléiade de parlementaires de l'Assemblée et d'experts, indique un communiqué de la Chambre, ajoutant que les discussions de la réunion devront déboucher sur l'approbation d'un projet de recommandation de la Commission.



L'Assemblée parlementaire de l'UpM, appelée précédemment l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, a été créée en décembre 2003 à Naples (Italie) lors de la conférence ministérielle du Partenariat euro-méditerranéen. Elle vise principalement à aider les institutions législatives à consolider et à développer le processus de coopération que représente le partenariat euro-méditerranéen et à formuler des avis sur les sujets qui s'y rapportent ainsi que sur la mise en œuvre des accords de partenariat.



L'assemblée regroupe les parlements des 27 pays de l'Union européenne, 10 parlements des pays du sud de la Méditerranée ainsi que ceux de six autres pays, à savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Mauritanie, la principauté de Monaco et le Monténégro.



Elle est composée de cinq commissions : la commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de l'Homme, la commission pour la promotion de la qualité de la vie, des échanges entre les sociétés civiles et de la culture que préside le Maroc, la commission des droits de la femme, la commission de l'économie, des finances, des affaires sociales et de l'éducation et la commission de l'environnement, de l'énergie et de l'eau.