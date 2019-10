Réunion à Marrakech pour finaliser la création du futur musée Jamaa El Fna

Préserver la mémoire de ce haut-lieu de la culture populaire, inscrit patrimoine culturel immatériel depuis 2001 et au patrimoine mondial depuis 1985 par l'Unesco, a été au centre de cette réunion qui fait suite à la convention de partenariat relative à la création et à la gestion de ce musée du patrimoine immatériel à la place Jamaa El Fna, signée en mai 2019 à Marrakech.



La présence de Moulay Hafid Elalamy, en tant que donateur et non comme ministre de l'industrie, du Commerce, de l'EconomieVerte Numérique, traduit l'engagement de certaines personnalités en faveur de l'art et de la culture.



Né le 13 janvier 1960 à Marrakech, Moulay Hfid Elalamy est resté très attaché à sa ville natale. Le choix de cet ancien édifice de Bank Al-Maghrib, un bijou architectural, ne pouvait pas non plus le laisser indifférent. Son père en a été le directeur.



Gageons ou formons le voeu que cette contribution financière à la création de ce musée du patrimoine immatériel inciterait d'autres à investir dans la culture et la préservation du patrimoine marocain, connu pour ses multiples expressions culturelles et artistiques.



Quant à l'infatigable président de la Fondation des musées du Maroc, Mehdi Qotbi, le futur musée jamaa El Fna participera, aux côtés des musées Dar El Bacha, Dar Si Saïd et aussi celui d'Yves Saint-Laurent, au rayonnement mondial de Marrakech, cité millénaire, et attirera les visiteurs qui veulent allier tourisme et culture.



Le nouveau musée, qui devrait ouvrir dans les mois à venir, ravira les amoureux de l'incontournable Place Jamaa El Fna, coeur battant de la cité ocre et porte d'entrée de la mythique médina de Marrakech, désignée Capitale Africaine de la culture 2020.



L’annonce "Marrakech 2020, Capitale Africaine de la culture" a été faite lors du Sommet Africités 2018 par le secrétaire général de Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU), Jean-Pierre Elong Mbassi.