Retraites: trafic RATP encore "très perturbé" mercredi, huit lignes de métro fermées

Le trafic RATP sera encore "très perturbé" mercredi, avec huit lignes de métro fermées, pour le 14e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, a annoncé la direction mardi dans un communiqué.



Les lignes de métro automatisées 1 et 14 fonctionneront normalement. Le trafic sur les lignes de métro 4, 7, 8 et 9 sera assuré "partiellement aux heures de pointe", tandis que la ligne 11 sera ouverte en partie "pour la pointe du matin" et la ligne 3 partiellement "pour la pointe du soir". Les RER A et B circuleront "uniquement" aux heures de pointe. Le trafic des bus et tramways sera "perturbé".