Retraites en France : l'opposition se saisit de la polémique BlackRock

L'opposition concentrait jeudi ses attaques sur la nomination au rang d'officier de la Légion d'honneur de Jean-François Cirelli, président du gestionnaire d'actifs BlackRock France, dénonçant un choix du "camp des fonds de capitalisation" dans la bataille sur la réforme des retraites.



Alors que la mobilisation contre la réforme est entrée jeudi dans sa 29e journée, battant le plus long blocage des transports de 1986-1987, cette promotion honorifique a déclenché les foudres de l'opposition, gauche et droite confondues, le PS y voyant "le côté obscur de la réforme des retraites".



Interrogé par l'AFP, Jean-François Cirelli assure pourtant n'avoir "pas cherché à influencer le gouvernement ni sur la réforme actuelle des retraites, ni sur la loi Pacte".



"Concernant les retraites, nous (BlackRock) avons toujours dit, et moi le premier, que nous étions conscients que le choix de la France est le régime par répartition et cela restera ainsi", s'est défendu M. Cirelli.



"Blackrock n'est pas un fonds de pension, il ne distribue aucun produit d'épargne retraite et nous n'avons pas l'intention de le faire. Nous continuerons à apporter à nos clients qui sont les grands établissements financiers français notre expertise pour gérer l'épargne de leurs clients", a tenu à préciser le président de Blackrock France.



La publication par le quotidien L'Humanité début décembre d'un document interne d'une quinzaine de pages attribué à BlackRock, détaillant l'intérêt de développer l'épargne-retraite par capitalisation en France en s'appuyant notamment sur la loi Pacte votée au printemps, avait déjà suscité une levée de boucliers parmi les opposants à la réforme.



M. Cirelli a précisé à ce sujet jeudi s'être "félicité dans un document public, mis en ligne en juin après le vote de la loi Pacte, de certaines mesures prévues par le texte", et assuré qu'il ne s'agissait "ni d'un document secret, ni d'instructions au gouvernement".



Ses explications auront toutefois du mal à convaincre l'opposition, qui estime que BlackRock deviendrait l'un des principaux bénéficiaires de la réforme sur les retraites.



Une "provocation"



"C'est tout sauf anecdotique, BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites (...). C'est effectivement le choix d'un camp, celui des fonds de capitalisation", a dénoncé Olivier Faure, premier secrétaire du PS, sur France 2.



Tandis que le patron du PCF Fabien Roussel et la députée LFI Danièle Obono voyaient dans cette nomination une "provocation", le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan a lui accusé le patron de BlackRock d"'enrichir un fonds de pensions américain en profitant de la destruction de notre système de retraites".



Cette polémique s'ajoute à une situation déjà compliquée pour le gouvernement, près d'un mois après le début de la grève, alors que le dialogue avec les syndicats semble être dans l'impasse.



"BlackRock, c'est un fonds d'investissement qui soutient le développement d'infrastructures en France", a souligné sur LCI la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne pour expliquer le choix de Matignon d'intégrer M. Cirelli à la promotion du Nouvel An. "On peut faire des raccourcis, des présentations caricaturales, (mais Jean-François Cirelli) c'est quelqu'un qui a eu une carrière", a-t-elle ajouté.



Conseiller économique de Jacques Chirac (1995-2002) puis directeur adjoint du cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin (2002-2004), Jean-François Cirelli a ensuite dirigé GDF-Suez puis Engie de 2005 à 2015.



Interrogée par l'AFP sur le profit que pourrait tirer BlackRock de la réforme des retraites, Laure Delahousse, directrice générale adjointe de l'Association française de la gestion financière (AFG), a souligné que l'épargne-retraite était "totalement absente de la réforme des retraites".



"L'impact pour les Français de la réforme des retraites sur l'épargne-retraite va être faible. Ce qui était important, c'est plus la loi Pacte et la dynamisation de l'épargne-retraite", a-t-elle encore dit, voyant en BlackRock "un gérant d'actifs comme les autres qui a le même objectif que tout le monde, c'est-à-dire faire fructifier l'épargne de ses clients".



Entreprise américaine implantée en France depuis 13 ans, BlackRock déclare gérer un portefeuille d'actifs de quelque 7.000 milliards de dollars dans le monde, dont 30 milliards environ auprès de clients français.