Retraites: "150.000 manifestants" mardi dans toute la France (Martinez, CGT)

La mobilisation à l'initiative de la CGT contre la réforme des retraites a rassemblé mardi "150.000 manifestants dans toute la France", avec "166 lieux de manifestations", s'est félicité sur BFMTV son secrétaire général, Philippe Martinez, estimant que c'est "un bon début".



A Paris, les manifestants étaient 12.300 selon un décompte du cabinet Occurrence pour un collectif de médias, dont l'AFP. Solidaires, la FSU et l'Unsa-Ferroviaire s'étaient joints à cet appel à manifester. A titre de comparaison, la journée du 19 mars à l'appel de la CGT, de FO et de Solidaires pour la défense des salaires, des retraites et de la fonction publique avait réuni 300.000 personnes selon la CGT, 137.000 selon le ministère de l'Intérieur.