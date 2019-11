Retour sur les tifos de Rabaj-Wydad (vidéos)

Le Raja de Casablanca s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs aux dépens du Wydad (4-4).



Les "Rouge et blanc" ont ouvert la marque dès la 12è minute du jeu sur un penalty transformé par Mohamed Nahiri avant que Mohcine Mitouali n'égalise à la 50è minute sur penalty.



La réaction ne s'est pas fait attendre puisque les hommes de Zoran Manojlovic vont reprendre l'avantage par le biais d'Ayman El Hassouni (55è), d'Ayoub El Kaabi (57è) et Badie Aouk (71è).



Une remontada historique a marqué la fin de la rencontre lors de laquelle les Verts vont arracher le match nul grâce aux buts de Hamid Ahadad (73è), Mitouali (penalty, 88è) et Ben Malengo (90è+4).



Lors du match aller, les deux clubs de la métropole se sont neutralisés (1-1).