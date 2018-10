Rétablissement du trafic ferroviaire entre Salé-Kénitra à partir du jeudi à 06h00 ( ONCF)

En effet, tous les trains programmés sur cet axe reprendront leurs voyages à partir du jeudi à 06h00 et ce, après la prise de toutes les mesures de sécurité et techniques nécessaires, conformément aux normes en vigueur en la matière, indique l'ONCF dans un communiqué.



Pour plus d'informations, l’ONCF invite ses clients à s’informer auprès des gares et du Centre de relations clients au n.2255.