Responsable de l'Ordre Lafayette: L'implantation au Maroc, une opportunité pour développer les liens d'amitié entre le Maroc, les États-Unis et le Canada

L’inauguration de l'Ordre Lafayette Maroc constitue une opportunité pour développer les liens d'amitié entre le Maroc, les États-Unis et le Canada, a souligné mercredi à Rabat, Gérard Charpentier, Grand Croix, Grand Commandeur de l'Ordre Lafayette États-Unis-Canada.



"C'est la première fois que l'Ordre Lafayette s'implante en terre africaine et arabe à tel degré de représentation, avec comme objectifs de renforcer le rayonnement de cette organisation internationale et de promouvoir les valeurs de fraternité entre les peuples du monde", a souligné M. Charpentier, lors de la cérémonie officielle d'inauguration de "l'Ordre Lafayette Maroc", tenue en présence de personnalités éminentes des mondes politique, diplomatique et culturel.



Il a, également, salué l'excellence des relations maroco-américaines et la profondeur des liens unissant les deux nations, se félicitant de la consolidation de ce réseau d'échange interculturel. De son côté, le président du conseil d'administration de l'Ordre Lafayette Maroc, M'hammed Hakim a indiqué que cet Ordre sera le trait d'union entre les deux rives de l'Atlantique.



"Tous les membres du conseil d'administration sont disposés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous réussissons pleinement notre mission de rapprochement entre le Maroc et les États-Unis", a-t-il assuré, notant que l'Ordre Lafayette Maroc "s'engage dans une forme de partenariat durable avec la légation américaine de Tanger, première propriété publique américaine hors des États-Unis".



Pour sa part, Ismail Harakat, ambassadeur et chevalier de l'Ordre Lafayette États-Unis-Canada a souligné que l'Ordre Lafayette Maroc permettra de pérenniser les relations entre les États-Unis et le Maroc, à travers des actions concrètes, et de réaffirmer les liens entre les deux pays.



"Marquis de Lafayette a joué un rôle central dans la libération des États-Unis. C'est un humaniste qui a, non seulement contribué au rayonnement de la langue française en Amérique, mais qui a également été un chantre de la lutte contre l'esclavage", a-t-il noté. Lors de cette cérémonie, le président du conseil d'administration de l'Ordre Lafayette Maroc a été décoré de la médaille de Commandeur. De même, les membres du comité directeur et du conseil d'administration de l'Ordre la Fayette Maroc ont été décorés de la médaille de Chevalier de l'Ordre.