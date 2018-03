Réseau Pacte Mondial Maroc: signature du mémorandum d'entente entre la CGEM et l'ONU

Paraphé par Miriem Bensaleh Chaqroun, présidente de la CGEM, Philippe Poinsot, coordinateur résident du système des Nations unies et représentant résident du PNUD au Maroc, et Ole Lund Hansen, directeur des réseaux locaux du Pacte Mondial des Nations unies, cet accord fait suite à toutes les démarches entreprises depuis fin 2016 entre la CGEM et le PNUD Maroc pour la création de ce réseau.



Parmi ces démarches, figure notamment la signature en mars 2017 du document du projet de création du "Réseau Pacte mondial Maroc" et la signature de l’accord de financement entre le PNUD, la CGEM et les sept entreprises leaders qui se sont engagées à appuyer et à accompagner la mise en œuvre de ce réseau pendant les deux premières années de son lancement.



Lancé en juillet 2000, le Pacte Mondial (Global Compact) est un cadre d’engagement volontaire par lequel des entreprises, associations ou organisations non-gouvernementales, sont invitées à respecter dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’Homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.



Les adhérents sont appelés à certifier l'application effective de ces principes dans une "communication de progrès", un rapport annuel mis en ligne sur le site internet du Pacte.



La convention qui vient d’être signée permettra au réseau émergent au Maroc d’être reconnu en tant que réseau officiel au même titre que les 77 autres membres de ce programme.



Le "Réseau Pacte Mondial Maroc" vise à positionner les entreprises marocaines dans les réseaux internationaux et régionaux du Pacte, ce qui leur permettra un échange d’expériences et une valorisation des bonnes pratiques du secteur privé marocain en matière de responsabilité sociétale et d’efforts déployés pour la réalisation des objectifs du développement durable.



Les sept entreprises concernées sont Atlanta Assurances, BMCE Bank of Africa, Cosumar, Groupe Crédit agricole du Maroc, Lydec, Les Eaux minérales d’Oulmes et Maroc Télécom.





Atlasinfo avec MAP