Report au 4 décembre prochain de l'examen de l’affaire du meurtre dans un café à Marrakech

La chambre criminelle près la Cour d'appel de Marrakech a décidé, mardi, de reporter au 4 décembre prochain l'examen de l'affaire des personnes poursuivies pour meurtre avec préméditation à l'aide d’une arme à feu, survenu dans un café à Marrakech.



Ce report intervient en vue de permettre la présence d'un traducteur.



Lors de cette troisième audience, 13 personnes ont été poursuivies, dont le propriétaire du café et les deux principaux suspects impliqués dans l'exécution de ce crime ayant visé trois victimes dans un café dans le quartier "Hivernage" de la cité ocre.



Dans sa réponse aux plaidoiries des avocats de la défense, le parquet a, de son côté, rejeté la requête d'accorder la liberté provisoire aux mis en cause poursuivis dans le cadre de cette affaire.



L'affaire remontre au 2 novembre 2017 quand deux ressortissants hollandais, originaires de la République dominicaine et du Suriname, qui étaient à bord d'une moto de grosse cylindrée, avaient ouvert le feu en direction du café, faisant un mort et blessant deux autres victimes.



Les enquêtes et investigations menées par le Service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), sous la supervision du parquet compétent, avaient abouti à l’arrestation des deux ressortissants hollandais pour leur implication dans l’exécution de ce meurtre avec préméditation et pour tentative de meurtre.



Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avait également précisé que la coordination menée dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale avait révélé que les mis en cause avaient de nombreux antécédents judiciaires et des liens directs avec des affaires de trafic de drogue, d'enlèvement et séquestration d’otages, de demande de rançon, de vols armés et de tentative d'homicide volontaire.