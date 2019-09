Renversement d’un autocar à Errachidia : l’état de santé des blessés est stable et ne suscite pas d’inquiétudes (responsable)

L’état de santé des 29 personnes blessées dans le renversement dimanche d'un autocar au niveau du pont de l’Oued Damchan (commune d'El Khank) dans la province d'Errachidia "est stable et ne suscite pas d’inquiétudes", a indiqué le directeur régional de la Santé à Drâa-Tafilalet, Khaled Salmi.



Dans une déclaration à la MAP, M. Salmi a précisé que 11 des blessés doivent rester sous surveillance médicale pour 24 heures supplémentaires, faisant savoir qu’un dernier bilan fait état de 14 personnes décédées jusqu’à présent dans cet accident.



Il a relevé que les interventions réalisées suite à ce drame ont été "rapides et efficaces", ce qui a permis de sauver la vie des personnes blessées, ajoutant que le staff médical et infirmier mobilisé a fait le nécessaire pour soigner ces victimes.



M. Salmi a rappelé, par ailleurs, qu’une approche anticipative est adoptée dans le cadre du Comité de vigilance, présidé par le wali de la région de Drâa Tafilalet, en vue de prévenir les dégâts des pluies diluviennes et sensibiliser les citoyens à l’importance de faire preuve de prudence au moment de conduire dans des conditions climatiques adverses.