Rendez-vous en juin avec le Marrakech du rire

Le festival de l’humour revient pour une huitième édition avec des champions du stand up et des invités de marque. Rendez-vous est pris du 20 au 24 juin



Les organisateurs du Marrakech du rire ont dévoilé lundi 19 mars 2018 les noms des artistes qui vont assurer le show quatre jours durant et ce pour le plus grand plaisir de leurs fans.



Dans différents lieux de la cité ocre, humoristes chanteurs et danseurs sont à l’affiche de ce festival tant attendu.

Parmi les noms dévoilés figurent les humoristes D’Jal ( le 20 juin), et Abdelkader Secteur (le 21 juin) qui reviennent avec leurs nouveaux spectacles, ainsi que le magicien Eric Antoine et les comiques Amou Tati et Akim Omiri.

Paul Séré, Booder et Wahid seront quant à eux sur scène le 23 juin pour une représentation de leur pièce « La grande évasion »



Le Marrakech du rire met également en scène cette année, lors du gala Afrika, des humoristes africains francophones, ambassadeurs de l’humour camerounais, congolais, sénégalais, gabonais et ivoirien. Le gala arabophone sera quant à lui assuré par Eko et ses amis et retransmis en direct sur la place Jemaa El Fna.



Comme à l’accoutumée, le rideau de clôture tombera avec le célèbre gala assuré par Jamel Debbouze et retransmis sur les chaines de télévisions 2M TV, M6 et TV5 Monde.