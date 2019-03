Rencontre sur ''l’aménagement du territoire et le développement régional durable", les 19 et 20 mars à Dakhla

"L’aménagement du territoire et le développement régional durable" est le thème d’une rencontre, qui aura lieu les 19 et 20 mars à Dakhla, à l’initiative de l’inspection régionale Dakhla-Oued Eddahab de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire national.



Cette rencontre prévue en partenariat avec le Conseil de la Région de Dakhla-Oued Eddahab, le Centre Régional d’Investissement (CRI), et l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG-Dakhla), vise à jeter la lumière sur le concept et la problématique de l’aménagement du territoire ainsi que sur le développement durable dans ses dimensions nationale et internationale, selon un communiqué de ladite Inspection.



Et la même source d’ajouter que cet événement organisé avec le concours de l’Institut Supérieur des Hautes Etudes en Développement Durable, ambitionne également de faire connaitre davantage les recommandations issues de la Journée maroco-Canado-Africaine tenue le 15 janvier dernier à Rabat, ayant insisté sur l’ouverture sur l’ensemble des régions du Royaume en vue de la consécration du partenariat et de la coopération.



Ces recommandations portent également sur les changements climatiques, la sécurité alimentaire en Afrique, la promotion des moyens de coopération et de partenariat tripartites (Maroc-Canada-pays africains) en vue d’un développement durable, à même de faire face au défi des changements climatiques et de leurs conséquences néfastes sur la stabilité et la sécurité.



Cette rencontre intervient en adéquation avec les rôles de taille dont jouit l’institution de la Région ainsi qu’avec les contenus de la loi organisationnelle régissant les régions, et illustre les efforts déployés par l’inspection régionale de l’urbanisme dans le domaine de l’animation et du marketing territoriaux, dans l’optique d’asseoir les bases d’un développement territorial durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle.