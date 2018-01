Rencontre entre Mehdi Qotbi et François Hollande sur le rôle de la cuture comme barrage contre la haine

L’ancien président François Hollande a rencontré, jeudi à Paris, le président de la Fondation des musées du Maroc, Mehdi Qotbi, sur le thème de la culture et son rôle pour rapprocher les peuples et favoriser le vivre ensemble.



Lors de cette rencontre, M. Qotbi a invité l’ancien président à intervenir sur le thème du dialogue des cultures, un thème cher à François Hollande. Ce dernier a donné son accord de principe, saluant la politique culturelle menée par le Maroc sous l’impulsion du roi Mohammed VI.



La date de la conférence de M. Hollande, qui pourrait bien avoir lieu au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat, sera précisée prochainement.



Depuis les attentats du 13 novembre 2015 qui ont frappé Paris, François Hollande avait plaidé pour le dialogue des cultures comme outil incontournable pour faire barrage au fanatisme et à la haine.



"Le rôle du livre et de la culture, dans une période comme nous la connaissons, avec l'ignorance, avec l'intolérance, avec aussi de la haine qui peut prendre les formes les plus barbares, y compris sur notre propre sol, est essentiel", avait dit l’ancien président à l'occasion d’un de ses discours post-attentats.



"C'est un barrage, plus qu'un barrage, c'est une façon de ramener celles et ceux qui pourraient s'éloigner de notre vie commune vers l'esprit commun, vers la communauté, celle qui enrichit, qui irrigue, et qui engage pour l'avenir", avait-il assuré.