Rencontre bilatérale à Lisbonne de Bourita avec l'envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara

Une délégation marocaine se rendra mardi prochain à Lisbonne, pour des discussions bilatérales avec M. Horst Kohler, Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, indique le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



La délégation marocaine, conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, comprend, également M. Omar Hilale, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, M. Sidi Hamdi Ould Errachid, Président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et M. Ynja Khattat, Président de la région Dakhla-Oued Eddahab, précise le ministère dans un communiqué.



La participation de la délégation marocaine à cette rencontre bilatérale, à l’invitation de l'Envoyé personnel, s'inscrit dans le cadre de la coopération constante du Maroc avec l'ONU pour parvenir à une solution politique définitive au différend régional autour du Sahara marocain, note la même source.



Durant cette réunion bilatérale, la délégation marocaine sera guidée par les fondamentaux de la position nationale tels que soulignés dans le discours royal à l'occasion de la commémoration du 42ème anniversaire de la Marche verte, le 6 novembre 2017, précise le ministère.