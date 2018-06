Rencontre à la mosquée d'Evry sous le signe du vivre-ensemble et de la promotion du dialogue interreligieux

Une rencontre sous le signe du vivre-ensemble et de la promotion du dialogue interreligieux a été organisée, lundi soir à la mosquée d’Evry (région parisienne), à l’initiative de l’Union des mosquées de la région Ile-de-France.



Cette rencontre, organisée à l'occasion de la célébration de l’Aid Al Fitr et de la fin du mois de Ramadan, a offert l’opportunité de réunir autour d’un dîner des musulmans, des chrétiens et des juifs pour discuter des thèmes ayant trait notamment à la promotion de ces valeurs du vivre-ensemble prônées par l’islam et de respect de l’Autre, ainsi que de dénoncer l’extrémisme et le fanatisme qui sont rejetés par les religions monothéistes.



L’assistance a en outre tenu à saluer, à cette occasion, le rôle joué par la communauté marocaine établie en France et plus particulièrement dans le département de l’Essonne (région parisienne) pour faire véhiculer l’image d’un islam qui promeut les valeurs de tolérance et de coexistence, ainsi que de mettre en avant les efforts menés par le Maroc pour lutter contre l’extrémisme et la radicalisation.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Union des mosquées de la région Ile-de-France, Hauman Yaakoubi a souligné que l’Union agit dans le respect des lois de la république française pour un islam modéré, un islam malékite de rite Achaârite, seul capable d’endiguer l’extrémisme et le fanatisme.



Il a aussi rappelé que l’Union, qui œuvre pour dénoncer l’extrémisme en étudiant ses déterminants et pour condamner le terrorisme et étudier le concept du jihad, tant il est vrai qu’il est galvaudé et son sens détourné volontairement ou par ignorance, a organisé des sessions de formations pour ceux qui sont en contact direct et quotidien avec les jeunes et les imams en exercice dans les mosquées de cette région.



Il a sur un autre registre indiqué que le jihad n’est dans sa simple expression que l’effort sur soi pour faire le bien, notant que tous ceux qui commettent des attentats sont tout simplement des terroristes et non des jihadistes.



Pour sa part, le préfet de l’Essonne Jean-Benoît Albertini a affirmé que le dialogue interreligieux est une tradition bien ancrée dans les pratiques des grands cultes dans ce département, saluant le comportement très responsable des autorités religieuses qui favorisent ce type d’initiatives.



Il s’agit d’un mouvement très important d’ouverture, de dialogue et de respect mutuel, a-t-il relevé, notant que « la communauté marocaine qui vit en France partage nos valeurs mais reste attachée à ses traditions ».



Il a par ailleurs plaidé pour une collaboration entre le Maroc et la France dans le but de contribuer à une animation du culte qui soit respectueuse des lois de la république française et des traditions propres de chaque communauté.



De son côté, le maire de Courcouronnes Stéphane Beaudet a indiqué que cette initiative se veut « un signe de l’acceptation de toutes les religions qu’on veut perpétuer et qui fait l’identité culturelle dans cette agglomération», saluant le rôle joué par la communauté marocaine dans le fonctionnement du centre cultuel et culturel de la ville d’Evry.



Il a aussi exprimé son attachement pour cette proximité avec le Maroc et à l’amitié qui lie les deux pays.



Cette rencontre s’est déroulée en présence de consuls généraux du Maroc dans la région Ile-de-France et d’autres personnalités marocaines et françaises.