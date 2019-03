Renault-Nissan : Carlos Ghosn est sorti de prison

Carlos Ghosn, grand patron déchu de l'automobile, a payé mercredi une caution d'environ 8 millions d'euros, ce qui a permis sa sortie, mercredi 6 mars, de la prison de Kosuge à Tokyo où il a passé plus de 100 jours. Moyennant le versement de cette somme, le tribunal de Tokyo avait accepté mardi la remise en liberté de l'ex-PDG de Renault et Nissan accusé de malversations financières, et un deuxième juge avait rejeté dans la nuit de mardi à mercredi un appel lancé par le procureur.



Vêtu d'un blouson, portant un masque sanitaire blanc, une casquette bleue et des lunettes, l'ex-patron de Renault et Nissan est sorti du centre de détention encadré de gardiens avant de s'engouffrer dans une voiture, devant les objectifs de dizaines de caméras et d'appareils photo.



" Je suis innocent et résolument déterminé à me défendre vigoureusement dans un procès équitable contre ces accusations sans fondement », avait déclaré Carlos Ghosn dans un communiqué en apprenant la décision mardi.



Des dizaines de journalistes se sont rassemblés dès l'aube mercredi devant la prison, et des membres de la famille de Carlos Ghosn ont été vus entrant dans l'établissement par des journalistes de l'Agence France-Presse. Le tribunal de Tokyo a annoncé à la mi-journée que la caution avait été payée, un milliard de yens en liquide, ce qui déclenche la procédure de libération.



Les arguments convaincants du nouvel avocat de Carlos Ghosn



Il est très rare au Japon qu'une personne inculpée pour abus de confiance soit libérée avant que ne soit connue la date de son procès ou même avant qu'il n'ait débuté. Les experts expliquent que le nouvel avocat de Carlos Ghosn a vraisemblablement offert des garanties qui ont convaincu le juge que le magnat franco-libano-brésilien serait dans l'incapacité totale de détruire des preuves ou de quitter le pays.



Afin d'arracher l'approbation du juge, Junichiro Hironaka, nouvel avocat japonais de Carlos Ghosn qui a remplacé Motonari Otsuru, un ancien procureur, il y a moins d'un mois, a suggéré que son illustre client soit placé sous la surveillance de caméras et dispose de moyens limités de communication avec l'extérieur.



« Nous avons proposé un dispositif qui rend impossible une évasion ou la suppression d'informations », a insisté mardi Me Hironaka, réputé pour avoir obtenu l'acquittement de plusieurs clients de haute volée. Il a suggéré que Carlos Ghosn donne une conférence de presse dès que possible.