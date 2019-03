Renault: Mouna Sepehri, bras droit de Carlos Ghosn, va quitter le comité exécutif

L'avocate franco-iranienne reste salariée de l'entreprise, à une fonction de conseillère spéciale du directeur général Thierry Bolloré, précise Renault. Elle est l'une des trois "sortantes" de l'équipe de gouvernance en vigueur à l'heure actuelle, avec Bruno Ancelin, ancien directeur produits et programmes "qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite" dixit Renault, et Jean-Christophe Kugler, ancien directeur des opérations de la région Europe, qui quitte l'entreprise.



Parmi les nouveaux entrants au sein du comité exécutif, certains n'ont rejoint que récemment Renault, comme François Renard, arrivé en novembre 2018 au poste de directeur du marketing monde, ou François Roger, directeur adjoint puis directeur des ressources humaines du groupe depuis juin 2018.



En outre, Frédéric Vincent, entré chez Renault comme directeur des systèmes d'information en 2016 et chargé de la "transformation digitale" du groupe à compter de janvier 2017, fait lui aussi son entrée au "comex" de Renault, au côté de Laurens van den Acker, le patron du design des automobiles Renault.



L'objectif affiché de ce grand chamboulement est "de répondre aux évolutions majeures de l'industrie automobile, d'accélérer la transformation de l'entreprise pour mieux satisfaire les attentes des clients, d'accroître l'efficacité et la profitabilité des opérations", selon un communiqué du groupe.



Par rapport au précédent comité exécutif, qui reste donc en fonction jusqu'à la fin du mois de mars, ils sont cinq à y conserver un fauteuil, Thierry Bolloré compris: Clotilde Delbos, directrice financière du groupe; Jose-Vicente de los-Mozos, directeur des fabrications et de la logistique; Gaspar Gascon-Abellan, directeur adjoint de l'ingénierie Alliance; Olivier Murguet, directeur commerce et régions Groupe, restent en fonction.