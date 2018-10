Remaniement: une majorité de Français mécontents de la composition du nouveau gouvernement

D'après un sondage Elabe pour BFMTV, 56% des personnes interrogées se disent "mécontentes" de la composition du nouveau gouvernement et 58 % regrettent l'absence de "changement de cap".



Le premier gouvernement, formé après l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, avait remporté l'adhésion de 61% des Français contre 59% de satisfaction pour le second, remanié après les élections législatives de juin 2017.



64% des électeurs du second tour d'Emmanuel Macron restent toutefois satisfaits du casting du nouveau gouvernement.



Le principe d'un binôme au ministère de l'Intérieur qui associe un homme politique, Christophe Castaner, et un homme de la société civile, Laurent Nuñez, convainc en revanche six Français sur dix (57%).



La confiance des Français en la capacité du gouvernement à "répondre aux problèmes du pays" s'effrite. 30% seulement (contre 50% au début du quinquennat) estiment que le nouveau gouvernement sera "efficace".



L'enquête, qui s'intéresse également à la perception par les Français de l'allocution télévisée du président de la République diffusée mardi soir, souligne que 70%, toutes catégories politiques confondues, estiment qu'Emmanuel Macron a eu raison de faire une démarche de "mea culpa". Mais sa sincérité est toutefois mise en doute par 65% des sondés, notamment parmi les opposants.



L'absence de "changement de cap" concernant la politique menée par le gouvernement est pour sa part désapprouvée par 58% des Français.



Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Cnews et Sud radio, 58% des personnes interrogées sont mécontentes de la composition du nouveau gouvernement, mais beaucoup disent ne pas connaître suffisamment ses membres.



Plus précisément, 39% sont mécontents de la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, 33% en sont satisfaits, mais 28% ne le connaissent pas suffisamment pour se prononcer.



Dans cette enquête menée auprès d'un échantillon de 1.006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées selon la méthode des quotas, Franck Riester au ministère de la Culture recueille le même pourcentage d'opinions favorables et défavorables (24%), tandis que 52% disent ne pas le connaitre.



Enquête réalisée en ligne les 16 et 17 octobre auprès de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.