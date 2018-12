Remaniement surprise en Arabie saoudite, nouveau chef de la diplomatie

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a nommé jeudi Ibrahim al-Assaf chef de la diplomatie à la place de Adel al-Jubeir qui obtient le poste de ministre d'Etat aux Affaires étrangères.



Ces nominations font partie d'un remaniement ministériel surprise annoncé dans une série de décrets royaux.



Le prince héritier et ministre de la Défense Mohammed ben Salmane reste en place, comme celui de l'Intérieur, Abdel Aziz ben Nayef ben Abdel Aziz.



De nombreux autres ministres dont ceux de l'Energie, Khaled al-Faleh, et des Finances, Mohammed al-Jadaan, gardent leurs postes.



Le ministre de la Garde nationale Khaled ben Abdel Aziz Al-Mogren a été remplacé par le prince Abdallah ben Bandar.



Le ministre de l'Education Ahmed al-Issa a été remplacé par Hamad al-Cheikh. Celui de l'Information Awwad al-Awwad a été remplacé par Turki al-Chabana et devient conseiller royal.



L'ambassadeur saoudien à Londres, le prince Mohammed ben Nayef, devient conseiller royal.



Le prince Sultan ben Salmane, ancien astronaute qui était en charge du tourisme a été nommé, avec rang de ministre, à la tête d'une agence saoudienne de l'espace nouvellement créée.



Turki al-Cheikh, un proche du prince héritier, a été muté de la direction de l'agence chargée des sports à celle des loisirs.



Le roi Salmane a également procédé à de nombreux mouvements des gouverneurs de provinces, de hauts fonctionnaires et remplacé un certain nombre de membres du Majlis al-Choura, une assemblée consultative.