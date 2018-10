Remaniement : le Premier ministre chez le Président

Le Premier ministre devrait remettre la démission de son gouvernement et être chargé par le président Emmanuel Macron de former une nouvelle équipe, une semaine après la spectaculaire démission du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, décidé à quitter Paris pour retrouver son fauteuil de maire de Lyon.



Son départ précipité a plongé Emmanuel Macron dans une nouvelle crise, M. Collomb représentant un allié de taille, tandis qu'il n'est pas encore sorti des secousses provoquées par l'affaire Benalla, du nom de l'ancien collaborateur de M. Macron poursuivi pour des violences sur des manifestants.



Le nouveau gouvernement devrait être en place mercredi pour le Conseil des ministres et avant le départ d'Emmanuel Macron pour l'Arménie jusqu'à vendredi, où il doit participer au sommet de la Francophonie.



Scénario évoqué par plusieurs sources concordantes: démission en bloc mardi matin du gouvernement d'Édouard Philippe auquel Emmanuel Macron confie immédiatement la tâche de former un nouveau gouvernement, annoncé quelques heures plus tard. Mais il n'est pas exclu qu'il ne soit dévoilé que mercredi.



Édouard Philippe doit faire un discours de politique générale devant les députés mercredi après-midi, soumis à un vote de confiance acquis d'avance, le parti présidentiel étant majoritaire, selon ces sources.