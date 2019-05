Relance des négociations commerciales USA/Chine : Washington doit faire preuve "de sincérité" (responsable chinois)

Le porte-parole du ministère chinois du Commerce Gao Feng, a souligné, jeudi, que son pays exige de la "sincérité" des États-Unis avant de reprendre les négociations commerciales bilatérales, après de nouveaux droits de douane punitifs sur les produits chinois.



"Si les États-Unis veulent continuer à discuter, ils doivent faire preuve de sincérité et rectifier leurs erreurs. Ce n'est que sur la base de l'égalité et du respect que les négociations pourront avoir une chance de se poursuivre", a précisé le porte-parole lors d'une conférence de presse.



Après six mois de négociations, des avancées ont été enregistrées mais pas d'accord dans le litige commercial bilatéral. Le 10 mai, la tension est remontée d'un cran, lorsque les États-Unis ont augmenté de 10% à 25% les tarifs douaniers sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles.



Près de 250 milliards de dollars de produits chinois subissent des droits de douane punitifs à leur entrée aux États-Unis. Une procédure a été lancée pour faire de même sur les quelque 300 milliards de dollars de produits épargnés.



Par ailleurs, le ministère chinois du Commerce a annoncé, jeudi, avoir adressé "une protestation solennelle" au gouvernement américain suite au traitement réservé à l'équipementier en télécommunication, Huawei, qui est désormais placé sur liste noire aux États-unis.