Régionalisation avancée: L'instauration d'un climat favorable à l’investissement est générateur de la richesse (Panélistes)

L’instauration d'un climat favorable à l’investissement est à même de générer de la richesse et de créer de l’emploi, ont affirmé les participants à un atelier organisé vendredi à Agadir dans le cadre des Premières Assises nationales de la régionalisation avancée (20-21 décembre).



"L’investissement est un objectif primordial et prioritaire pour la région qui va lui permettre de remplir sa mission principale: promouvoir le développement intégré et durable", ont-ils souligné lors de ce panel tenu sous le thème "Développement régional intégré: entre les impératifs de la réduction des disparités et les enjeux de la compétitivité et de l’attractivité".



Dans ce cadre, ils ont mis en avant l’importance du partage des bonnes pratiques en matière de promotion du développement régional, initiées par les différents acteurs, notamment le secteur privé ainsi que de l'implication de la société civile dans la dynamique du développement au niveau régional.



A ce propos, le secrétaire général du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, Noureddine Benkhalil a mis l'accent sur les mesures entreprises pour la promotion du travail notamment l’encouragement de la création des petites entreprises et de l’auto-emploi.



Pour lui, le ministère veille aussi à offrir des formations, aux non-titulaires de diplômes et à renforcer les contrats de travail au profit des certaines catégories en difficulté notamment en matière d'insertion professionnelle.



Pour sa part, Abdelkrim Mehdi, membre du groupe de la CGEM à la Chambre des conseillers, a jeté la lumière sur les défis à surmonter pour consacrer la contribution du secteur privé dans le développement régional et socio-économique, ainsi que la création de nouvelles opportunités d’emploi.



De même, il a appelé à une meilleure participation du secteur privé dans l’élaboration et la mise en place du modèle de développement régional, outre la promotion de son rôle en tant que partenaire effectif de la région.



Placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ces premières Assises nationales de la régionalisation avancée, organisées par le ministère de l'Intérieur et l'Association des régions du Maroc, connaît la participation d'environ 1.400 personnes, notamment des élus, des représentants de divers secteurs ministériels, des institutions constitutionnelles et des institutions publiques, des universitaires, des experts nationaux et internationaux et des acteurs de la société civile.



Une série de sujets sont passés au crible lors de ces Premières Assises nationales de la régionalisation avancée, dont le développement régional intégré entre les impératifs de la réduction des disparités territoriales, les enjeux de la compétitivité et l'attraction de l’investissement, la gouvernance financière et les problématiques de financement des régions entre enjeux et perspectives, la déconcentration et la contractualisation, en s'arrêtant notamment sur les piliers d'une bonne gouvernance de l’action publique territoriale.



Au menu de cette grand-messe figurent aussi des thématiques abordant les compétences des régions comme enjeu au cœur du processus de la régionalisation avancée, à la démocratie participative comme levier pour une mise en œuvre participative de la régionalisation avancée, ou encore l’administration régionale, vers un nouveau modèle de management.