Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima: un budget de 683 millions de dirhams pour 2019

Réuni en session ordinaire pour le mois d'octobre, en présence du wali de la région Mohamed El Yaacoubi, le conseil régional a approuvé le projet de budget dans ses volets liés à la gestion et à l'équipement, après avoir voté par 38 voix pour et 14 voix contre, de même qu'il a approuvé la programmation pluriannuelle du budget (2019-2021).



D'après le président du conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ilyas Elomari, le projet de budget 2019 devra répondre aux engagements du conseil dans la réalisation de certains projets communs avec bon nombre de secteurs gouvernementaux, soulignant que le conseil œuvre pour "la mise en œuvre de plusieurs projets de développement dans le cadre des possibilités offertes".



De son côté, la présidente de la commission du budget, des affaires financières et de la programmation, Assia Bouzekri, a affirmé que le projet de budget a été élaboré sur la base des contenus des discours royaux à l'occasion du 19ème anniversaire de la Fête du Trône et du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, précisant que le budget vise à réaliser quatre priorités liées au développement rural, à l'enseignement et la formation professionnelle, à la promotion de l'économie, de l'emploi et des investissements et au soutien aux programmes de protection sociale.



Environ 62% du budget, dans ses deux volets, a été consacré au financement de projets et de programmes visant la réalisation de ces quatre priorités, a-t-elle fait savoir, notant, à ce titre, les projets d'instauration d'un climat convenable pour la création d'opportunités d'emploi, de soutien à l'auto-emploi des jeunes via l'entrepreneuriat, de restructuration globale des programmes de soutien et de protection sociale, et de promotion des programmes de scolarité, d'enseignement primaire et de lutte contre l'abandon scolaire.



Les dépenses de gestion ont enregistré une baisse de 35,6% pour s'établir à 165,9 MDH, alors que le budget d'équipement a connu une augmentation de 23% par rapport à 2018 pour atteindre 517,09 MDH.



Selon un rapport de la commission du budget, le budget se répartit entre le développement rural (24%), le soutien et la contribution aux financements de la région (22%), la promotion de l'économie et de l'emploi et l'attraction des investissements (15%), l'administration et la gestion (14%), l'enseignement et la formation professionnelle (13%), les aides et les activités sociales (9%), la culture et la préservation de l'environnement (2%) et la couverture du coût de la dette (1%).



Cette session a été marquée par l'approbation de quatre conventions de coopération avec d'autres régions du Royaume pour la création de lignes aériennes directes liant Tanger à Marrakech, Agadir, Nador et Fès, en plus d'une convention de partenariat avec le Conseil national des droits de l'Homme pour la création d'un musée à Al Hoceima.