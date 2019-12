Réforme des retraites en France : les partenaires sociaux reçus lundi par Buzyn et Delevoye

Au lendemain d'une mobilisation massive contre la réforme des retraites, la ministre des Solidarités Agnès Buzyn a annoncé vendredi qu'elle recevrait lundi avec le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye tous les partenaires sociaux.



"Aujourd'hui nous continuons et nous terminons les concertations avec les partenaires sociaux, nous les recevrons tous au ministère des Solidarités et de la Santé lundi avec le haut-commissaire aux Retraites", a-t-elle déclaré sur Europe 1, expliquant que la "colère des Français" qui s'est exprimée la veille avait été "entendue".



"En fonction de tout ce qui aura été remonté par ces concertations, ces négociations avec les partenaires sociaux sur les différents points, le Premier ministre fera des annonces en fin de semaine prochaine pour dessiner les contours définitifs de cette réforme", a-t-elle ajouté.



Interrogée sur les concessions que pourrait faire l'exécutif, Agnès Buzyn a indiqué qu'"il y a effectivement une discussion sur l'âge d'application, l'âge de bascule, quelle génération serait concernée, tout cela est encore sur la table".



La France a connu jeudi une mobilisation massive, à l'appel des syndicats, à l'exception de la CDFT, et la grève se poursuivait vendredi notamment dans les transports. Les syndicats opposés à la réforme des retraites doivent décider vendredi de la suite du mouvement social, avant d'éventuelles concessions de l'exécutif.



"Il reste des marges de négociation", avait assuré la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.



A l'origine de la colère: le "système universel" par points censé remplacer à partir de 2025 les 42 régimes de retraites existants (général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires). L'exécutif promet un dispositif "plus juste", quand les opposants redoutent une "précarisation" des retraités.