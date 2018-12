Réélection de Bouchra Hajij à la tête de la Fédération royale marocaine de Volley-ball

Mme Bouchra Hajij a été réélue à l'unanimité, dimanche à Meknès, présidente de la Fédération royale marocaine de Volley-ball (FRMVB).



Mme Hajij, seule candidate en lice, a été élue pour un deuxième mandat de quatre ans (2019-2023), dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire de la FRMVB, au titre de 2018.



‘’Cette réunion est une occasion et une étape principale pour mettre l’accent sur les réalisations du mandat écoulé 2014-2018 au cours duquel des résultats satisfaisants ont été accomplis à tous les niveaux, particulièrement ceux des équipes nationales de différentes tranches d’âge’’, a indiqué Mme Hajij à la MAP en marge de cette réunion.



Mme Hajij a de même souligné que la FRMVB a connu durant les quatre dernières années ‘’une structuration de ses volets financier et administratif, ainsi que de son arsenal juridique, outre l’organisation d’une dizaine de manifestations sportives qui ont placé le Maroc parmi les destinations volleyballistiques de choix en Afrique’’.



Cette assemblée, qui s’est déroulée en présence des représentants des ligues et des clubs de volley-ball de différentes régions du Maroc, a été marquée par l’adoption des rapports moral et financier et du projet de budget de l’année prochaine de la fédération.



L’assemblée a été marquée également par la désignation des membres du bureau dirigeant de la FRMVB et l’examen des propositions soulevées par les participants.