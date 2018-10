Redoine Faïd arrêté dans l'Oise après trois mois de cavale

Redoine Faïd, un braqueur multirécidiviste qui a défrayé la chronique avec ses évasions spectaculaires, a été arrêté après trois mois de cavale, mercredi à Creil dans l'Oise (Nord de la France).



Il a été interpellé aux alentours de 4h20 (GMT+2) avec un de ses frères et deux neveux par des policiers de la brigade nationale des fugitifs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), rapportent les médias du pays, qui ajoutent que des armes ont été retrouvées lors de cette opération qui s'est déroulée '’sans incident’’.



Près d'une centaine de policiers avaient été mobilisés pour retrouver le célèbre fugitif dont l’évasion spectaculaire avait fait les choux gras de la presse.



En effet, le 1er juillet dernier, un commando armé avait pris en otage un pilote d'hélicoptère, l'obligeant à se poser dans la cour d'honneur de la maison d'arrêt de Réau (Seine-et-Marne) où Rédoine Faïd purgeait une peine de 25 ans de prison pour braquage.



Cette évasion spectaculaire avait créé la polémique et une enquête a été diligentée par le ministère de la Justice qui avait conclu que ‘’l'évasion résulte de la conjonction de failles de sécurité exploitées par un commando paramilitaire’’.



Surnommé le roi de l'évasion, Faïd s'était déjà évadé le 13 avril 2013 en moins d'une demi-heure de la prison de Lille-Sequedin avant d’être repris six semaines plus tard en région parisienne.