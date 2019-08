Récupération de Oued Eddahab: une page rayonnante dans la lutte pour le recouvrement de l'unité nationale (El Ktiri)

La célébration de cet anniversaire est une occasion de se remémorer la haute portée de cet évènement qui incarne l'attachement indéfectible de la population de la province au Souverain et au Trône Alaouite et leur mobilisation constante pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, lors de la récupération de la ville de Tarfaya en 1958, puis de Sidi Ifni en 1969 et des autres parties du Sahara marocain grâce à l'épopée de la Marche Verte en 1975, a souligné M. El Ktiri lors d'un meeting marqué notamment par la présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar.



A cet égard, M. El Ktiri a rappelé que la population d'Oued Eddahab a été au rendez-vous avec l'histoire quand ses élites, ses notables, ses oulémas et représentants des différentes tribus ont présenté, le 14 août 1979 à Rabat, le serment d'allégeance à feu Hassan II, ajoutant que le regretté Souverain était allé, le 4 mars 1980, à la rencontre de la population de Oued Eddahab dans le cadre d'une visite officielle à Dakhla à l'occasion de la Fête du Trône.



Depuis le retour de ces parties chères du territoire marocain à leur mère patrie, ces dernières connaissent un progrès et un développement notables dans divers domaines urbanistiques, économiques et sociales, a insisté M. El Ktiri, mettant l’accent sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le Roi Mohammed VI à partir de Laâyoune, à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche verte, qui constitue une véritable feuille de route centrée sur la promotion du développement dans ces différents aspects tant économique, sociale, culturel qu’environnemental.



Il a, en outre, relevé que ce modèle de développement intervient conformément à la Vision Royale ambitieuse de faire de cette région un pôle économique pionnier à l’échelle nationale et régionale et un pont entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne.



Dans le même ordre d'idées, le Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération a fait remarquer que ce modèle repose sur des programmes visant la consolidation du développement, l’accompagnement des secteurs de production et l’intégration des entreprises au sein du tissu économique, ainsi que l’amélioration d’accès aux services de base et la promotion des conditions sociales de la population.



Et d’ajouter que ces grands projets de développement sont de nature à ériger la région en un véritable pôle dynamique à l'horizon 2025, ce qui lui permettra de devenir une destination de choix en termes de création d’emplois et de promotion du tourisme et constituer une porte d’accès aux pays de l'Afrique subsaharienne, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.



De même, il a fait savoir que la famille de la résistance et l'armée de libération réitère sa position constante autour de la première cause du Maroc, tout en saluant hautement l’initiative marocaine visant à doter les provinces du Sud d'une autonomie élargie dans le cadre de la souveraineté nationale.



De son côté, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a relevé que cet événement a marqué un tournant dans le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume, notant que cette région a connu un bond significatif en matière de développement, et ce dans un délai très court.



Dans le cadre de ce processus de développement, a-t-il dit, une attention particulière a été accordée à l'élément humain à travers la construction des écoles, des hôpitaux et des centres de santé, mais aussi à travers des programmes visant son intégration dans les différents secteurs économiques et sociaux.



A cet effet, a ajouté M. Ynja, la priorité a été donnée aux équipements et à la construction des infrastructures de base, tels que les aéroports, les ports, les routes, l'assainissement et le raccordement en eau et électricité, ce qui a permis le désenclavement des régions éloignées.



La commémoration de cet anniversaire s'inscrit dans le cadre d'une grande dynamique de développement que connaissent les différentes régions du Maroc, notamment les provinces du Sud, a-t-il dit, tout en mettant en exergue le nouveau modèle de développement des provinces du Sud et la nouvelle génération de projets de développement et chantiers de développement, lancés par le Roi Mohammed VI , à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche verte et du 60-ème anniversaire de l'Indépendance.



Dans le cadre de la Haute Sollicitude dont Le Roi Mohammed VI entoure la famille de la résistance et l'armée de libération, trois anciens résistants et membres de l'armée de libération ont été décorés de Wissams royaux.



Un hommage a été également rendu à neuf anciens résistants de la province, en guise de reconnaissance des grands sacrifices qu’ils ont consentis au service de la Nation.



De même, il a été procédé à la remise d'aides financières à 17 bénéficiaires de la famille de la résistance et l'armée de libération. A cette occasion, un Wissam honorifique octroyé par l'Union arabe des anciens combattants et victimes de guerre a été remis au président du Conseil de la région.