Record de l'heure: Campenaerts dépasse Wiggins et la barre des 55 kilomètres

Campenaerts, qui a bénéficié de l'avantage de l'altitude, a amélioré de 563 mètres la performance du Britannique Bradley Wiggins réalisée à Londres en 2015.



Le Belge, 27 ans, est le champion d'Europe en titre du contre-la-montre.



Sur l'anneau en pin de Finlande long de 250 mètres, la piste du Bicentenario d'Aguascalientes, Campenaerts a roulé dans le silence devant les membres de son staff et une quarantaine de privilégiés. A l'opposé de l'ambiance survoltée du vélodrome olympique de Londres, où Wiggins, quintuple champion olympique et vainqueur du Tour de France, avait établi sa performance.



Campenaerts, qui avait soigneusement préparé son affaire avec le soutien de son équipe Lotto, a pris le dessus sur Wiggins après les premiers kilomètres. Son avance, de 14 secondes au 25e kilomètre, a été portée à 24 secondes au 40e kilomètre avant le dernier quart d'heure synonyme de grande souffrance de l'avis des prétendants.



Le Belge, qui se situait sur une projection au-delà des 55,1 kilomètres, a légèrement faibli à ce moment-là. Mais il a tenu sur l'essentiel et a même accéléré dans les trois dernières minutes pour se projeter, dans un effort total, jusqu'à 55,089 kilomètres.



Double champion d'Europe du contre-la-montre, l'Anversois est l'un des meilleurs spécialistes actuels de la discipline. Médaillé de bronze aux derniers Mondiaux, il a gagné en mars le "chrono" de Tirreno-Adriatico.