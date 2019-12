"Réalisations royales dans le champ religieux sous l'ère de SM le Roi Mohammed VI", nouvel ouvrage de l'écrivain koweïtien Naïf Ben Sharar

L'écrivain et chercheur koweïtien Naïf Ben Sharar, spécialisé dans les affaires maghrébines, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé "Réalisations royales dans le champ religieux sous l'ère de SM le Roi Mohammed VI".



Edité en 104 pages de moyen format, le livre se veut un focus sur les réalisations accomplies en une vingtaine d'années au Maroc, depuis l'accession du Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres.



L'ouvrage s'attèle sur les caractéristiques propres à la religiosité marocaine, la Haute sollicitude Royale envers l'étude et la diffusion des préceptes du Saint-Coran ainsi que l'édification de mosquées. La publication se penche également sur l'intérêt qu'attache le Roi aux causeries religieuses.



A travers son ouvrage, Naïf Ben Sharar met en avant l'approche marocaine holistique en faveur des ouléma, des préposés religieux et en rapport avec la promotion de l'enseignement originel et ses institutions, dont la mosquée Al Quaraouiyine.



Il met également en relief la mise en place d'institutions authentiques, telles les Instituts de formation des imams et des morchidines et morchidates ainsi que l'instauration de prix pour promouvoir la mémorisation, la récitation et la psalmodie du Saint-Coran.



Le volet de la coopération internationale est également mis en exergue, notamment pour ce qui est de la coordination et de la coopération avec l'ISESCO (Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture) et "l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif", entre autres.



Dans son ouvrage, l'écrivain koweïtien souligne le rôle de l'institution d'Imarat Al Mouminine comme fondement du système religieux au Maroc. La constitutionnalisation dudit rôle, selon lui, a conféré au régime politique marocain une dimension originale qui a permis de marier deux champs : Imarat Al Mouminine et la monarchie constitutionnelle.



Outre ce dernier livre, la bibliographie de Naïf Ben Sharar compte deux ouvrages intitulés "Le Maroc sous un oeil koweïtien : les réalisations royales sous l'ère de SM le Roi Mohammed VI" (2015) et "Les relations maroco-émiraties : partenariat et développement" (2018), outre plusieurs articles, enquêtes et reportages traitant des avancées accomplies par le Maroc dans plusieurs domaines.