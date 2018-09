Real Madrid : plus de 750 millions d’euros de revenus lors de l’exercice 2017/18

Les revenus d'exploitation du Real Madrid pour l'exercice 2017/18, sans compter les plus-values obtenues pour le transfert de joueurs, ont atteint 750,9 millions d'euros, soit 11,3 % de plus que la saison précédente, a fait savoir le club merengue.



Cette hausse équivaut la somme de 76,3 millions d'euros, la plus grande pour le club jamais enregistrée depuis l'an 2000, a précisé un communiqué du Real Madrid, dont la direction a tenu jeudi une réunion pour convoquer une assemblée générale ordinaire, le 23 septembre, durant laquelle seront soumis à l'approbation, entre autres, les résultats de la saison 2017/18.



Le bénéfice net du club madrilène avant impôt a été de 43 millions d'euros et, une fois les impôts déduits, ce bénéfice a atteint les 31,2 millions d'euros, soit 45,9 % de plus que la saison passée, ce qui permet au patrimoine net du Real Madrid d'atteindre les 494,5 millions d'euros, 31 millions de plus qu’en 2017.



Lors de la saison 2017/18, l'équipe première du Real Madrid a remporté le titre de la Ligue des Champions, son troisième consécutif et le quatrième en cinq ans. Elle a également remporté le Mondial des Clubs, ainsi que les Supercoupes d'Europe et d'Espagne.



En basket, les titres d'Euroleague et de Liga ACB ont été soulevés.