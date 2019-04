Real Madrid: "Moment compliqué, saison compliquée", dit Zidane

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid, après la défaite 2-1 à Valence):



"Nous sommes bien entrés dans le match, nous avions la possession de balle, nous faisions le pressing et il nous a manqué ce premier but. Nous ne nous sommes quasiment pas approchés de la cage adverse en première période, c'est un peu le problème. Mais je ne peux rien reprocher à mes joueurs, ils ont essayé et nous affrontions une bonne équipe. C'est un moment compliqué, une saison compliquée. Ce soir, nous sommes encore éloignés (de la tête). Nous parlions de finir le plus haut possible, mais avec cette défaite c'est compliqué. Toute l'année a été compliquée. Je suis avec mes joueurs, nous allons continuer à essayer et tenter de faire mieux au prochain match (samedi contre Eibar). Maintenant, c'est compliqué parce que nous allons vivre un dernier mois où il faudra parler d'autre chose. Nous allons essayer de bien finir et nous allons préparer la saison prochaine. Nous traversons une période compliquée cette saison, mais il faut l'accepter, il faut savoir vivre les mauvais moments."