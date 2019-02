Rapatriement de la dépouille de la jeune marocaine décédée dans l'incendie criminel qui a ravagé un immeuble à Paris

La dépouille de la jeune marocaine décédée dans l’incendie criminel qui a ravagé, dans la nuit de lundi à mardi, un immeuble du XVIème arrondissement à Paris, sera rapatriée, vendredi soir, vers le Maroc, a-t-on appris de source consulaire.



L’opération de rapatriement, qui sera effectuée à partir de l’aéroport parisien d’Orly à bord d’un avion de la RAM, a été précédée, dans l’après-midi, d’une cérémonie de recueillement à l’Institut médico-légal de Paris, qui a été suivie de la levée du corps, en présence de membres de la famille de la défunte et du Consul général du Maroc dans la capitale française, Mustapha Bouazzaoui.



Après l’arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, la dépouille sera acheminée vers Meknès où les funérailles sont prévues samedi.



Le Consulat général du Maroc à Paris avait appris, mercredi, auprès des autorités françaises que M.I, une ressortissante marocaine âgée de 23 ans, était décédée dans ledit incendie.



L’ambassade du Maroc en France avait indiqué alors que le Consulat était en lien direct avec les membres de la famille de la victime pour les accompagner dans cette épreuve et pour les différentes formalités.



Dix personnes ont trouvé la mort et plus de trente autres ont été blessées dans l’incendie.