"Ralph 2.0" caracole en tête du box-office nord-américain

Le Top 5 des films projetés dans les salles de cinéma en Amérique du Nord est strictement le même que la semaine dernière avant la sortie de films très attendus comme "Spider-Man: New Generation" ou "Le retour de Mary Poppins".



Pour son troisième week-end d'exploitation en Amérique du Nord, "Ralph 2.0" campe donc en tête du box-office et a engrangé depuis son arrivée sur les écrans le 30 novembre 141 millions de dollars.



Ce film, la suite des "Mondes de Ralph" (2012), met en scène le personnage de Ralph et son acolyte Vanellope. Ils s'aventurent cette fois dans le vaste monde d'internet, où ils rencontrent de nombreux personnages célèbres, tels des stormtroopers de Star Wars ou une toute une pléiade de princesses Disney. Il a coûté 175 millions de dollars.



Ralph devance sur le fil un autre film d'animation, "Le Grinch", des studios Universal, avec ses 15 millions récoltés entre vendredi et dimanche. En cinq semaines, ce film a empoché 223 millions de dollars.



C'est l'élève de "Rocky" qui décroche son maintien à la troisième place du podium. "Creed II", huitième chapitre de la série, a pour vedette Michael B. Jordan, Dolph Lundgren et, bien sûr, Sylvester Stallone, qui incarne un Rocky Balboa vieillissant. Le film décroche quasiment 10 millions de dollars, 96,1 millions en trois semaines.



"Les Animaux fantastiques 2: Les crimes de Grindelwald" suit avec près de 7 millions de dollars. Ce dérivé des aventures de l'apprenti-sorcier à lunettes Harry Potter a gagné 145,35 millions en quatre semaines.



"Bohemian Rhapsody", retraçant l'histoire du chanteur Freddie Mercury et de son groupe légendaire Queen, s'accroche à la cinquième place. Ce film de Bryan Singer avec Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury empoche 6,1 millions de dollars ce week-end, 173,7 en six semaines.



Voici le reste du Top 10:



6- "Apprentis parents": 5,75 millions (54,3 en quatre semaines)



7- "Green Book: Sur les routes du sud": 3,9 millions (20 millions en quatre semaines)



8- "Robin des Bois": 3,5 millions de dollars (27,2 millions en trois semaines)



9- "L'exorcisme de Hannah Grace": 3,2 millions de dollars (11,5 en deux semaines)



10- "Les veuves": 3,15 millions de dollars (38,2 millions en quatre semaines)