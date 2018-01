Rajoy: la Catalogne restera sous tutelle si Puigdemont veut la diriger depuis Bruxelles

L'autonomie de la Catalogne (nord-est de l'Espagne) restera suspendue si l'indépendantiste Carles Puigdemont tente de la gouverner depuis Bruxelles, a prévenu lundi le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy.



Le futur président de la Catalogne "doit prendre possession de son mandat, et le faire physiquement car on ne peut pas le faire depuis Bruxelles et s'il ne le fait pas, l'article 155 restera en vigueur", a déclaré Mariano Rajoy en évoquant l'article de la Constitution qui a permis la mise sous tutelle de la région, depuis le 27 octobre.