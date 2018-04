Rajoy en visite en Algérie à qui Madrid demande d'ouvrir son économie

L'Algérie doit assouplir sa réglementation sur les investissements étrangers et lever ses barrières aux importations, a estimé la secrétaire d'Etat espagnole au Commerce, María Luisa Poncela, mardi à Alger, où elle accompagne le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy.



Plusieurs partenaires industriels et commerciaux de l'Algérie ont également récemment appelé Alger à ouvrir son économie, trop fermée selon eux aux investissements étrangers et aux importations.



L'Espagne est le 3e client et le 5e fournisseur de l'Algérie, où opèrent 250 entreprises espagnoles, a rappelé M. Rajoy qui participe mardi en Algérie à la 7e "réunion de haut niveau" entre les deux pays et a rencontré le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia puis le président Abdelaziz Bouteflika.



"J'ai eu l'occasion de traiter avec le président Bouteflika des questions d'intérêt régional pour l'Espagne et l'Algérie", indique M. Rajoy sur son compte twitter, au-dessus d'une photo des deux dirigeants.



M. Bouteflika, âgé de 80 ans et très affaibli depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, reçoit peu de dignitaires étrangers et apparaît rarement en public.



Les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne ont représenté 7,3 milliards d'euros en 2017, largement en faveur de l'Algérie.



S'exprimant devant un forum réunissant des hommes affaires des deux pays, M. Ouyahia a déploré une présence économique espagnole en Algérie "encore modeste", hors du secteur des hydrocarbures.